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СК начал проверку информации о загрязнении водоема в Новой Москве и гибели в нем рыбы

Москва
17 июля, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Жители Новой Москвы пожаловались, что в пруд сливают грязную воду с ближайшей строительной площадки

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Главное следственное управление СК РФ по Москве начало доследственную проверку по сообщениям СМИ о загрязнении водоема в Новой Москве и гибели в нем рыбы. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

В одном из телесюжетов местные жители пожаловались на слив грязной и технической воды с ближайшей строительной площадки в пруд в Троицком и Новомосковском административном округе. По их мнению, вода в колодцах становится непригодной из-за попадания в нее данных отходов. В сюжете отмечалось, что ранее жители могли гулять и проводить свое свободное время у пруда, однако сейчас к нему невозможно подойти из-за запаха мертвой рыбы.

"Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление причин и обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям и бездействию руководства и сотрудников строительной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.

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