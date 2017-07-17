Миграционный центр Москвы выпустил обучающий фильм для иностранцев "В Москву на заработки"

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) Москвы выпустил обучающий мини-фильм "В Москву на заработки" для помощи иностранцам, планирующим работать в столице. Об этом сообщается на сайте центра.
"Наш фильм является своего рода видео-инструкцией для потенциальных трудовых мигрантов, собирающихся на заработки в Москву. В фильме показан процесс оформления рабочего патента в миграционном центре Москвы - единственном месте в городе, где созданы все условия для получения услуги быстро, качественно и в доброжелательной атмосфере", - сказал глава миграционного центра Москвы Николай Федосеев.
Многофункциональный миграционный центр Москвы разместил на своем сайте версии фильма на русском, таджикском, узбекском, азербайджанском и молдавском языках. Отмечается, что в фильме снялись сами сотрудники миграционного центра, а также Жамшид Бекмирзаев - актер, знакомый российскому зрителю по нескольким телевизионным сериалам и эпизодической роли в кинофильме "Высоцкий. Спасибо, что живой". Показ фильма планируется в Узбекистане, Таджикистане, Молдове, Украине и Азербайджане.
Ранее заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Дмитрий Сергиенко сообщил ТАСС, что в конце 2016 года в Москве находилось около 1,37 млн иностранных граждан, свыше 70% иностранцев прибыло в российскую столицу на заработки. Он также рассказал, что в управление по вопросам миграции для получения патентов на работу обратилось 343 тыс. иностранцев, большинство из которых граждане Узбекистана, Таджикистана и Украины.