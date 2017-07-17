За полгода в московских СИЗО изъяли свыше тысячи мобильных телефонов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более тысячи мобильных телефонов изъяли в столичных СИЗО за полгода. Об этом говорилось на прошедшей под руководством начальника УФСИН по Москве Сергея Мороза коллегии по итогам работы за полугодие.

Как отмечалось на коллегии, за полгода сотрудники УФСИН, включая сотрудников созданной год назад специальной внештатной мобильной группы, изъяли в шести СИЗО (СИЗО-7 закрыт на ремонт) 1011 мобильных телефонов (за первое полугодие 2016 года - 768). Большую часть - 63% - удалось перехватить еще при доставке в СИЗО. Практически по всех СИЗО столицы отмечен рост изымаемых телефонов. Лучшей признана работа в СИЗО-1 ("Матросская тишина") и СИЗО-3 (в Силикатном проезде в районе Пресни), где 70% и 85% изъятых мобильных телефонов были перехвачены еще при доставке.

Среди других запрещенных предметов в СИЗО за полгода было изъято более 100 сим-карт, два Wi-Fi роутера, более 200 тысяч рублей и 450 литров бражной жидкости (самодельный алкоголь).

Втрое (до 39 случаев) выросло число нарушений, связанных с попыткой пронести в СИЗО средства связи со стороны адвокатов и следователей.

В тех СИЗО, где больше телефонов изымалось уже в камерах, необходимо повысить работу по перекрытию каналов доставки, в том числе во взаимодействии с подразделениями собственной безопасности, отмечалось на коллегии.

В этом году в столице было отмечено два случая попытки переправки в СИЗО запрещенных предметов, в том числе мобильных телефонов, с помощью радиоуправляемых дронов - 12 февраля в СИЗО-5 на севере Москвы и 20 мая в СИЗО-3.