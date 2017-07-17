УФСИН: в московских СИЗО удалось остановить рост числа заключенных

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Рост числа заключенных в московских следственных изоляторах удалось остановить благодаря принятым мерам. Это отмечалось на прошедшей под руководством начальника УФСИН по Москве Сергея Мороза коллегии УФСИН по итогам работы за полугодие.

К началу июля в столичных СИЗО содержалось 10 тыс. 654 человека (на 1 июля 2016 года - 11,6 тыс.). Перелимит числа заключенных под стражу над числом мест, на которые рассчитаны СИЗО, составил 23%, тогда как ранее он достигал 30 и даже 40%.

При этом, как отмечалось на коллегии, число вновь поступающих в СИЗО осталось прежним - 6,8 тыс. новых арестантов за полгода (за первое полугодие 2016 года - 6,7 тысячи). К месту лишения свободы из Москвы за полгода было этапировано 5,5 тыс. человек (в 1-м полугодии 2016 года - 5,3 тыс.).

Во многом рост удалось сбить благодаря принятым мерам - в каждом СИЗО регулярно ведут учет динамики числа заключенных и регулярно уведомляют прокуратуру об арестантах, с которыми долгое время не проводят никаких следственных действий. Из числа московских арестантов 4,7 тыс. числятся за следствием, дела в отношении 2,7 тыс. рассматриваются в судах по первой инстанции и еще в отношении 2,2 тыс. - по второй. Еще около 900 осужденных ожидают вступления приговора в силу.

Как подчеркнул глава УФСИН Сергей Мороз, снижению нагрузки помогает отправка осужденных, чей приговор еще не получен на руки, хотя их дело уже рассмотрено в апелляционной инстанции, - их направляют в соседние регионы, где они дожидаются получения приговора и отправки к месту лишения свободы. На 1 июля 714 заключенных таким образом покинули московские СИЗО. Но их число может быть большим - только за последнюю неделю в СИЗО других регионов было переведено порядка 100 таких осужденных.

Домашний арест

Одновременно в Москве чуть чаще стал применяться домашний арест - под него за полгода попали 1441 человек - на 18% больше, чем в 1-м полугодии 2016 (тогда - 1182 человека). За полгода по всей стране под домашним арестом побывало 6,4 тыс. человек. На начало июля под домашним арестом в столице содержалось более 800 человек.

Вместе с тем, его применение не решает проблему, поскольку в столичных СИЗО москвичи составляют примерно 10-15% сидельцев. Частично разгрузить шесть действующих СИЗО Москвы должен СИЗО-7, где с 2015 года идет ремонт и строится новый корпус на 400 мест.