Полиция отказала в допуске членов ОНК в конвойные помещения Мосгорсуда

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Столичная полиция отказалась допустить членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы в конвойные помещения Мосгорсуда. Ранее в СМИ и соцсетях была опубликована фотография, на которой был изображен подсудимый в конвойном помещении Мосгорсуда, прикованный к вмурованному в стену стальному кольцу в неудобной позе.
"В июне Мосгорсуд отказал нам в доступе в конвойное помещение, сославшись на то, что туда могут заходить только сотрудники [полицейского] полка конвоирования, и поэтому посоветовал обратиться в МВД. Мы так и сделали: направили запрос в ГУВД Москвы, а теперь получили ответ от УВД по Центральному административному округу Москвы о том, что "охрану и конвоирование подсудимых в здании Московского городского суда осуществляют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний", и, соответственно, решение вопроса не входит в компетенцию инспекции по личному составу УВД ЦАО", - сообщил ТАСС член ОНК Москвы Дмитрий Пискунов.
При этом он выразил недоумение в связи с полученным ответом. "Прежде всего сотрудники ФСИН не осуществляют охрану и конвоирование подсудимых в Мосгорсуде, это делают сотрудники специального полицейского конвойного полка, и УВД ЦАО, куда переправили наше обращение, к Мосгорсуду никакого отношения не имеет", - пояснил он.
Пискунов заверил, что правозащитники продолжат добиваться права доступа в конвойные помещения Мосгорсуда. "Это возмутительный ответ, и мы будем его обжаловать и в прокуратуре, в руководстве ГУВД Москвы", - отметил он.
Как ранее сообщала ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, в комнате для ознакомления с материалами дела действительно вмонтированы в стену кольца, предназначенные для ограничения свободы действий лиц, содержащихся под стражей, исключительно для обеспечения безопасности сотрудников аппарата суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела. При этом, подчеркнула она, помещение, изображенное на фотографии, в Московском городском суде отсутствует.