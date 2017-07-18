В Московском регионе ожидаются небольшой дождь и до 24 градусов тепла

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют во вторник в столичном регионе теплую погоду, местами пройдет небольшой дождь.
"Ожидается переменная облачность, в некоторых районах возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 20-22, по области - 19-24 градуса", - отметил представитель метеослужбы. Ветер ожидается западный, 5-10 метров в секунду.
Предстоящей ночью обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла, в Подмосковье будет от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду.
Днем в среду местами вновь не исключен небольшой кратковременный дождь. В Москве воздух прогреется до 21-23 градусов тепла, по области - до 19-24 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду.