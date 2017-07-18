Фейерверки времен Екатерины II запустят в Москве на фестивале "Русское поле"

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фейерверки времен императрицы Екатерины II зажгут во время фестиваля "Русское поле", который пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве. Об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Запланирован запуск двух фейерверков. Первыми зажгут потешные огни - будет воссоздано огненное шоу эпохи Екатерины II. Кроме того, горожан ждет современный фейерверк высотой 150 метров", - говорится в сообщении. Шоу потешных огней стартует 29 июля в 21:30 на Царицынских прудах.
Фейерверочные фигуры установят на понтонах прямо на воде. На пруду зажгутся огненные звезды, пальмы, ели. С водной глади также запустят залпы римских свечей. Потешные огни на Царицынских прудах будут достигать 100 метров в высоту. В это же время на Новоцарицынском шоссе запустят 150-метровый современный фейерверк.
Отмечается, что для усиления эффекта во время обоих шоу будет также использоваться пиротехника с дополнительными звуковыми и визуальными эффектами: свистом, треском, переходом цвета в цвет, изменением геометрии раскрытия, мерцанием и так далее.
"Русское поле" - масштабный фольклорный праздник. Он объединит творческие коллективы и мастеров-ремесленников из 60 регионов страны. Фестиваль побьет рекорд прошлого года, когда в "Царицыно" собрались представители 48 регионов.
На главной сцене фестиваля выступит сводный ансамбль разных творческих коллективов - всего более тысячи человек. Все вместе они исполнят любимые песни о столице: "А я иду, шагаю по Москве", "Лучший город земли" и другие. Одной из изюминок фестиваля в этом году станет выступление группы Центрального московского ипподрома на донских лошадях - одной из самых редких пород в России. Москвичам покажут элементы экстремальной езды, джигитовку и конный паркур (прыжки на лошади через людей и огонь).