Движение по нескольким улицам Москвы ограничат в связи со строительными работами

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Движение транспорта по ряду улиц в Москве будет ограничено в связи с прокладкой инженерных сетей и строительством южного участка Третьего пересадочного контура. Об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Из-за строительства инженерных сетей с 21 июля 2017 года по 1 марта 2018 года круглосуточно ограничат движение по одной полосе шоссе Энтузиастов от Дангауэровского путепровода до 1-й улицы Энтузиастов и на 1-й улице Энтузиастов около дома 28 по шоссе Энтузиастов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с прокладкой инженерных коммуникаций до 31 августа круглосуточно ограничено движение с занятием до двух полос в проезде Серебрякова около дома 2а и на улице Вильгельма Пика в районе пересечения с 1-й улицей Леонова. С 30 июля по 31 августа водители не смогут проехать по одной полосе на 1-й улице Леонова возле пересечения с улицей Вильгельма Пика.
Также отмечается, что на время реконструкции Большой Академической улицы - до 15 ноября - круглосуточно будет ограничено движение по одной полосе около дома 10 в районе Коптевского бульвара.