Власти Москвы привлекут к строительству нового зоопарка частных инвесторов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены реализовать строительство филиала зоопарка в Новой Москве с привлечением частных инвесторов. Об этом сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Есть несколько концепций филиала зоопарка в Новой Москве со своим наполнением и содержанием. От того, какая из них будет выбрана, зависит и объем инвестиций в проект", - приводятся на портале слова руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

Он отметил, что строительство зоосада может пройти не только за счет городского бюджета, но и с привлечением инвесторов. "Такой проект может быть интересен бизнесу, например, в рамках концессионных соглашений или государственно-частного партнерства", - пояснил руководитель департамента.

Ранее Жидкин сказал, что филиал Московского зоопарка площадью 500-600 гектаров собираются открыть в поселке Коммунарка в Новой Москве. По его словам, выбор этого места объясняется хорошей транспортной доступностью района.