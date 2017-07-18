Власти Москвы привлекут к строительству нового зоопарка частных инвесторов

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены реализовать строительство филиала зоопарка в Новой Москве с привлечением частных инвесторов. Об этом сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Есть несколько концепций филиала зоопарка в Новой Москве со своим наполнением и содержанием. От того, какая из них будет выбрана, зависит и объем инвестиций в проект", - приводятся на портале слова руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
Он отметил, что строительство зоосада может пройти не только за счет городского бюджета, но и с привлечением инвесторов. "Такой проект может быть интересен бизнесу, например, в рамках концессионных соглашений или государственно-частного партнерства", - пояснил руководитель департамента.
Ранее Жидкин сказал, что филиал Московского зоопарка площадью 500-600 гектаров собираются открыть в поселке Коммунарка в Новой Москве. По его словам, выбор этого места объясняется хорошей транспортной доступностью района.