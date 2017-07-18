В Москве раскрываемость преступлений террористической направленности выросла на 57%

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Раскрываемость преступлений террористической направленности в Москве за первые шесть месяцев 2017 года возросла более чем на половину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил начальник столичного главка полиции Олег Баранов.
"Количество совершенных преступлений экстремистской направленности сократилось на 28%. При этом число выявленных преступлений террористического характера возросло почти на 57%", - сказал Баранов во вторник, выступая на расширенной коллегии главка.
Он рассказал, что в марте 2017 года сотрудники столичной полиции задержали двоих участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", которые "организовали проведение агитационных занятий, сбор денежных средств на нужды организации, а также распространение экстремистской литературы".
Также, по его данным, в первом полугодии текущего года из незаконного оборота изъято 83 единицы огнестрельного орудия, полтора килограмма взрывчатки и семь гранат.