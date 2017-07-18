В Москве сумма ущерба от экономических преступлений с начала года превысила 32 млрд рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сумма ущерба от экономических преступлений в Москве за первые полгода 2017 года превысила 32 млрд рублей, сообщил во вторник на заседании коллегии ГУ МВД начальник главка Олег Баранов.

"В результате расследований экономических преступлений сумма установленного материального ущерба превысила 32 млрд рублей", - сказал Баранов. По его словам, более 18 млрд рублей из этой суммы были возмещены, что положительно отразилось на статистике: доля возмещенного ущерба в этом году возросла до 56%, что на 28% больше показателя прошлого года.

Начальник главка также отчитался о борьбе с коррупцией. По его словам, количество выявленных преступлений коррупционной направленности возросло в Москве более чем на 22%.

"Значительно больше выявлено коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах. Средняя сумма полученной взятки по выявленным преступлениям составила 614 тыс. рублей", - сообщил Баранов.