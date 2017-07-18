МВД: в первом полугодии 2017 года иностранцы совершили более 16% преступлений в Москве

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Иностранные граждане совершили более 16% всех преступлений в российской столице по итогам первых шести месяцев 2017 года, сообщил на заседании коллегии ГУМВД начальник главка Олег Баранов.
"Вместе с тем миграционная ситуация в городе продолжает оставаться достаточно сложной. Несмотря на сокращение на 22% иностранной преступности, граждане зарубежных государств совершают более 16% всех преступлений, тогда как в среднем по России этот показатель не превышает 4%", - сказал Баранов.
По его словам, в сфере миграции выявлено 986 преступлений, а также 218 фактов использования подложных паспортно-визовых документов. За пределы РФ в первом полугодии, по его словам, выдворены более 5 тысяч иностранных граждан.