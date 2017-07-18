Водитель автобуса сбил 4-летнюю девочку на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Автомобиль сбил 4-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе в столичном районе Выхино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На пересечении улицы Красный Казанец и Вешняковской улицы на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 4-летнего ребенка", - сказал собеседник агентства.

Водитель не скрылся с места происшествия, обстоятельства произошедшего уточняются.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, девочку на пешеходном переходе сбил автобус.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего ребенка в НИИ детской хирургии и травматологии.