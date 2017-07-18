Водитель автобуса сбил 4-летнюю девочку на юго-востоке Москвы

Семин: перенос матча с ЦСКА сбил подготовительный цикл "Локомотива"Спорт 18 июля, 22:04
Божович: матч со "СКА-Хабаровском" для "Арсенала" важнее, чем игра с "Локомотивом"Спорт 18 июля, 22:02
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворьеОбщество 18 июля, 22:01
Воспитанники центра "Сириус" выступили в Сочи на одной сцене с МацуевымКультура 18 июля, 22:00
Калитвинцев: футболисты "Динамо" заслужили ничью со "Спартаком" терпением и самоотдачейСпорт 18 июля, 22:00
Семин: футболист "Локомотива" Тарасов не играл против "Арсенала" из-за травмы ахиллаСпорт 18 июля, 21:58
Каррера: усталость сказалась на футболистах "Спартака" во втором тайме матча с "Динамо"Спорт 18 июля, 21:55
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонииПроисшествия 18 июля, 21:54
Кузнецов и Тимошинина стали 11-ми в командных соревнованиях в прыжках в воду на ЧМСпорт 18 июля, 21:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Автомобиль сбил 4-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе в столичном районе Выхино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"На пересечении улицы Красный Казанец и Вешняковской улицы на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 4-летнего ребенка", - сказал собеседник агентства.
Водитель не скрылся с места происшествия, обстоятельства произошедшего уточняются.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, девочку на пешеходном переходе сбил автобус.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего ребенка в НИИ детской хирургии и травматологии.