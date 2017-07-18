Фестиваль "Русское поле" в этом году посвятят 870-летию Москвы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Русское поле", который пройдет 29 июля в столичном музее-заповеднике "Царицыно", будет посвящен 870-летию Москвы. Об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент национальной политики и межрегиональных связей.

"Фестиваль в этом году будет посвящен 870-летию нашей столицы. И, конечно, многие площадки носят исторические названия мест в Москве. Например, у нас откроются площадки "Речной порт", "Казачий переулок", "Лялин переулок", где дети будут с удовольствием заниматься рукоделием и участвовать в различных играх", - сказал глава департамента Виталий Сучков. Всего на празднике пройдет около 200 мастер-классов.

В рамках фестиваля состоится традиционная "Аллея регионов", где можно приобрести поделки из разных уголков России. Отмечается, что на праздник были приглашены 60 регионов. Кроме того, на фестивальной площадке выступят группы "Калинов мост" и "Ва-Банкъ", Александр Ф. Скляр, "Ярилов зной", "Губерния, "Кватро", Кубанский казачий хор и лучшие хоры России. Большой русский хор в сопровождении симфонического оркестра исполнит попурри из песен о столице.

Для удобства гостей организуют четыре больших фуд-корта, где можно будет отдохнуть и поесть. Также поставят около 40 киосков с мороженым и прохладительными напитками. Фестиваль завершится фейерверками, которые будут запускать с двух площадок: на прудах и на шоссе. Отмечается, что пиротехническое шоу совместит историческую тематику и современность.

Кроме того, в рамках фестиваля организовали конкурс "Дивная Россия". Любой желающий может опубликовать в соцсетях видео или фото с хештегом #дивнаяроссия. Для победителей проведут экскурсию по столице.

В этом году межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в шестой раз. Девизом прошлого года было "В Москву едут гости! Москва едет в гости!", его участниками стали представители 48 регионов. На сценах и тематических площадках гостей развлекали более 1440 человек - участники фольклорных и академические коллективов, мастера-ремесленники и товаропроизводители, спортсмены-наездники, реконструкторы и волонтеры.