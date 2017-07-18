Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение автотранспорта на Новом Арбате восстановилось после пожара в высотке

Москва
18 июля, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Средняя скорость движения автомобилей составляет 60 км/ч

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Новом Арбате в Москве после пожара в высотном здании восстановилось. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, автомобили передвигаются беспрепятственно в обоих направлениях - в центр и в область. По данным портала Яндекс.Пробки, скорость движения автотранспорта в среднем составляет 60 километров в час.

Пожар возник днем 18 июля на улице Новый Арбат, 15, в здании, где расположена гостиница, находящаяся на реконструкции. Площадь пожара превысила 200 кв. метров.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли через семь минут после вызова, горение происходило на шестом и седьмом этажах, где загорелись строительные материалы. Как уточнил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов, "по кабельным шахтам огонь задел пятый этаж". Пожарные эвакуировали 26 рабочих, пострадавших нет, отметил Желтов. Всего, по данным экстренных служб, на реконструкции гостиницы работали порядка 80 рабочих.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
2
Очередь за отдыхом: что известно о "туристической блокаде" Крыма
3
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
4
Водитель автобуса сбил 4-летнюю девочку на юго-востоке Москвы
5
Пентагон: США решают вопрос не о том, поставлять Киеву оружие или нет, а какое и сколько
6
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
7
В Донецке провозгласили государство Малороссия
Темы дня
Реклама