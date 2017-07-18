Движение автотранспорта на Новом Арбате восстановилось после пожара в высотке

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Новом Арбате в Москве после пожара в высотном здании восстановилось. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, автомобили передвигаются беспрепятственно в обоих направлениях - в центр и в область. По данным портала Яндекс.Пробки, скорость движения автотранспорта в среднем составляет 60 километров в час.
Пожар возник днем 18 июля на улице Новый Арбат, 15, в здании, где расположена гостиница, находящаяся на реконструкции. Площадь пожара превысила 200 кв. метров.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли через семь минут после вызова, горение происходило на шестом и седьмом этажах, где загорелись строительные материалы. Как уточнил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов, "по кабельным шахтам огонь задел пятый этаж". Пожарные эвакуировали 26 рабочих, пострадавших нет, отметил Желтов. Всего, по данным экстренных служб, на реконструкции гостиницы работали порядка 80 рабочих.