Женщину с просившими деньги на Арбате четырьмя детьми отпустили из отдела полиции

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские обнаружили на Арбатской площади четверых детей и их мать, которые пели и танцевали, прося у прохожих деньги. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, женщину и детей доставили в полицию, после разбирательства они были отпущены.
По данным главка, на Арбатской площади в районе дома 14 во вторник, 18 июля, сотрудники полиции увидели четырех малолетних детей, которые пели и танцевали вокруг стоящей на асфальте вазы, в которую прохожие бросали деньги. Рядом с ребятишками находилась женщина, которая утверждала, что она их мать.
"Полицейским женщина пояснила, что это ее дети, они приехали сегодня из Сызрани и в настоящее время взывают к помощи проходящих. Гражданка вместе с несовершеннолетними была препровождена в отдел полиции для разбирательства. Уже установлено, что доставленная гражданка, 1980 года рождения, действительно является матерью указанных детей в возрасте от четырех до 11 лет. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", после чего женщина и дети были отпущены", - сказал собеседник агентства.