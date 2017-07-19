Африканский трубкозуб переедет в Московский зоопарк из Екатеринбурга

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский зоопарк пополнит свою коллекцию африканским трубкозубом, экзотическое животное предстанет перед столичной публикой в сентябре. Об этом сообщает в среду официальный портал правительства Москвы.

"Каждое новое животное для нас большая радость. Мы уже давно договорились с зоопарком Екатеринбурга о том, что их детеныш переедет в Москву, но нужно было дождаться, пока малыш подрастет", - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Акулова пояснила, что остаток июля и август детеныш будет находиться на карантине, увидеть нового зверька можно будет в начале сентября. Московские зоологи обустраивают вольер для нового питомца в павильоне "Ночной мир" .Сейчас маленький самец трубкозуба находится под наблюдением екатеринбургских зоологов. Недавно он перешел с материнского молока на взрослую пищу: сухой корм, кашу, бананы и червей.

Трубкозуб обитает в Центральной и Южной Африке, взрослая особь достигает полутора метров в длину и весит до 70 кг. Африканцы называют животное "земляным поросенком", так как это млекопитающее одновременно похоже на свинью и муравьеда.

В конце марта Екатеринбургский зоопарк рассказал ТАСС, что отправил другого африканского трубкозуба в зоопарк чешского города Оломоуц. Это уже не первый трубкозуб, который отправляется по обмену в Чехию. Трубкозуба обменяют на другое животное из чешского зоопарка.