Неизвестные ограбили аптеку в центре Москвы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Неизвестные совершили разбойное нападение на аптеку "Горздрав" на Никитском бульваре в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что в среду рано утром на пульт "02" поступило сообщение от сотрудницы аптеки, расположенной в доме 9 на Никитском бульваре. Сотрудникам полиции она сообщила, что около 21:00 мск 18 июля в аптеку ворвались неизвестные и нанесли ей телесные повреждения, от которых она потеряла сознание, очнувшись только под утро. В помещении аптеки обнаружен вскрытый сейф, из которого были похищены деньги.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые пытаются установить подозреваемых в совершении преступления.