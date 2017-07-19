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Неизвестные ограбили аптеку в центре Москвы

Москва
19 июля, 8:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Инцидент произошел в доме 9 на Никитском бульваре

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Неизвестные совершили разбойное нападение на аптеку "Горздрав" на Никитском бульваре в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что в среду рано утром на пульт "02" поступило сообщение от сотрудницы аптеки, расположенной в доме 9 на Никитском бульваре. Сотрудникам полиции она сообщила, что около 21:00 мск 18 июля в аптеку ворвались неизвестные и нанесли ей телесные повреждения, от которых она потеряла сознание, очнувшись только под утро. В помещении аптеки обнаружен вскрытый сейф, из которого были похищены деньги.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые пытаются установить подозреваемых в совершении преступления.

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