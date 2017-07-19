Двое жителей Москвы задержаны за похищение человека

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета и полиции задержали двух жителей столицы, похитивших молодого человека с целью выкупа. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Утром 15 июля вблизи одного из торговых центров, расположенных по Калужскому шоссе, был похищен 23-летний молодой человек. Под угрозой применения насилия и убийства потерпевшего насильно удерживали в багажнике автомобиля марки Hyundai", - рассказала она. После этого похитители связались с родственниками и потребовали выкуп в размере 700 тысяч рублей.

Сотрудникам Главного управления СК совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД по Москве удалось установить место удержания похищенного и освободить его.

В ближайшее время двум подозреваемым будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 126 ("Похищение человека") и ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ и избрана мера пресечения. "Также в ходе следствия будут приняты меры к выявлению иных возможных эпизодов преступной деятельности", - добавила Юлия Иванова.