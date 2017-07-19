Электрички следуют с опозданием по Ярославскому направлению из-за обрыва кабеля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили оборванный электрокабель перегоне Мытищи - Пушкино на Ярославском направлении Московской железной дороги. Пока некоторые электрички в Москву следуют с опозданием, сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пассажирской компании (ЦППК) в среду.

"На место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников и в 11:12 мск восстановили работу поврежденного кабеля в штатном режиме. В настоящее время несколько пригородных электричек в Москву следуют с увеличенными интервалами", - сообщили ТАСС в компании.

"Подрядная организация при производстве строительных работ повредила электрический кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме", - пояснили в ЦППК предварительную причину обрыва кабеля.