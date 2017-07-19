Ремонт Большого Каменного моста в Москве пройдет впервые за 80 лет

Росстат: грузооборот транспорта в России в I полугодии вырос на 7,3%Транспорт 19 июля, 16:22
Предприятия Спецстроя не отчитались по Восточному на сумму в 30 млрд рублейКосмос 19 июля, 16:18
Арбитраж Башкирии отказал АФК "Система" в судебной экспертизе реорганизации "Башнефти"Экономика и бизнес 19 июля, 16:14
Компания "Алроса" добыла сразу два крупных алмаза в ЯкутииЭкономика и бизнес 19 июля, 16:01
"Норникель" в 2016 году увеличил инвестиции в экологические проекты почти на 10%Экономика и бизнес 19 июля, 15:48
Шойгу на сборе руководящего состава ВС отработал действия войск в районе сосредоточенияАрмия и ОПК 19 июля, 15:36
Путин поручил кабмину решить проблемы обеспечения льготников бесплатными лекарствамиОбщество 19 июля, 15:31
ФАС поищет сговор в завышении цен на курортах КрымаОбщество 19 июля, 15:26
В правительстве Турции прошли перестановкиМеждународная панорама 19 июля, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт ждет Большой Каменный мост, ему будут предшествовать проектно-изыскательские работы. Заказчиком работ выступает ГБУ "Гормост". Об этом сообщается в среду на сайте департамента по конкурентной политике столицы.
"Проектом капитального ремонта должен быть предусмотрен широкий перечень работ в части основных конструкций, инженерного переоборудования и переустройства коммуникаций. В частности, должно быть заменено мостовое полотно, отремонтированы системы водоотлива и дренажа, лестничные сходы, произведена полная замена гранитной облицовки. Мост станет доступен и для маломобильных групп населения", - сказал заместитель руководителя ГБУ "Гормост" по ремонту Станислав Гусев.
По данным департамента, экспертам предстоит провести инженерно-геологические, экологические, дендрологические изыскания. На разработку проекта отведено 15 месяцев. Отмечается, что предыдущие ремонтные работы на исторически первом металлическом мосту в столице проводились 79 лет назад.
До XV века на месте современной конструкции была наплавная переправа. Только в 1643 году царь Михаил Федорович отдал приказ начать строительство первого каменного моста. Работы были завершены в 1692 году, мост получил название Всехсвятского.
В 1858 году его заменил на трехпролетный металлический (первый в Москве). В 1938 году на этом месте появилась новая конструкция, над которой работали инженер Калмыков, архитекторы Гельфрейх, Щуко и Минкус.