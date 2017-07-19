Ремонт Большого Каменного моста в Москве пройдет впервые за 80 лет

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт ждет Большой Каменный мост, ему будут предшествовать проектно-изыскательские работы. Заказчиком работ выступает ГБУ "Гормост". Об этом сообщается в среду на сайте департамента по конкурентной политике столицы.

"Проектом капитального ремонта должен быть предусмотрен широкий перечень работ в части основных конструкций, инженерного переоборудования и переустройства коммуникаций. В частности, должно быть заменено мостовое полотно, отремонтированы системы водоотлива и дренажа, лестничные сходы, произведена полная замена гранитной облицовки. Мост станет доступен и для маломобильных групп населения", - сказал заместитель руководителя ГБУ "Гормост" по ремонту Станислав Гусев.

По данным департамента, экспертам предстоит провести инженерно-геологические, экологические, дендрологические изыскания. На разработку проекта отведено 15 месяцев. Отмечается, что предыдущие ремонтные работы на исторически первом металлическом мосту в столице проводились 79 лет назад.

До XV века на месте современной конструкции была наплавная переправа. Только в 1643 году царь Михаил Федорович отдал приказ начать строительство первого каменного моста. Работы были завершены в 1692 году, мост получил название Всехсвятского.

В 1858 году его заменил на трехпролетный металлический (первый в Москве). В 1938 году на этом месте появилась новая конструкция, над которой работали инженер Калмыков, архитекторы Гельфрейх, Щуко и Минкус.