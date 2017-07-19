Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ремонт Большого Каменного моста в Москве пройдет впервые за 80 лет

Москва
19 июля, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

После ремонтных работ мост станет доступен для маломобильных групп граждан

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт ждет Большой Каменный мост, ему будут предшествовать проектно-изыскательские работы. Заказчиком работ выступает ГБУ "Гормост". Об этом сообщается в среду на сайте департамента по конкурентной политике столицы.

"Проектом капитального ремонта должен быть предусмотрен широкий перечень работ в части основных конструкций, инженерного переоборудования и переустройства коммуникаций. В частности, должно быть заменено мостовое полотно, отремонтированы системы водоотлива и дренажа, лестничные сходы, произведена полная замена гранитной облицовки. Мост станет доступен и для маломобильных групп населения", - сказал заместитель руководителя ГБУ "Гормост" по ремонту Станислав Гусев.

По данным департамента, экспертам предстоит провести инженерно-геологические, экологические, дендрологические изыскания. На разработку проекта отведено 15 месяцев. Отмечается, что предыдущие ремонтные работы на исторически первом металлическом мосту в столице проводились 79 лет назад.

До XV века на месте современной конструкции была наплавная переправа. Только в 1643 году царь Михаил Федорович отдал приказ начать строительство первого каменного моста. Работы были завершены в 1692 году, мост получил название Всехсвятского.

В 1858 году его заменил на трехпролетный металлический (первый в Москве). В 1938 году на этом месте появилась новая конструкция, над которой работали инженер Калмыков, архитекторы Гельфрейх, Щуко и Минкус.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума приняла закон о курортном сборе
2
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
3
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
4
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
В деле о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле появился обвиняемый
7
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
Темы дня
Реклама