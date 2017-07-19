Окно МФЦ для жителей Подмосковья открыли в центре Москвы

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Окно многофункционального центра (МФЦ), предоставляющее услуги жителям и предпринимателям Подмосковья, открыли на Новом Арбате в Москве в рамках пилотного проекта. Если эксперимент признают успешным, то сеть МФЦ для жителей Московской области в столице могут расширить, сообщила в среду журналистам заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Елена Дрыганова.
Торжественное открытие окна МФЦ состоялось в офисе Бинбанка, который выступает партнером пилотного проекта. Это первый опыт размещения МФЦ одного субъекта на территории другого.
"Решили сделать пилотный проект и в рамках ГЧП (государственно-частного партнерства - прим. ТАСС) открыть окно МФЦ Московской области в Бинбанке в самом центре Москвы.… В результате этого пилотного проекта в текущем году мы придем к выводам, возможно ли масштабирование или нет", - сказала Дрыганова. Она отметила, что для дальнейшего расширения сети окон подмосковных МФЦ на территории Москвы, в первую очередь, будут рассматриваться точки с наилучшей пешей и автомобильной доступностью.
По словам замминистра, посетителям подмосковного окна МФЦ на Новом Арбате будут предоставлять как федеральные, так и региональные услуги. "В дальнейшем, надеюсь, мы сможем сюда же привнести еще и муниципальные услуги всей Московской области", - уточнила она.
Получить услуги окна МФЦ смогут не только физические, но и юридические лица, добавила Дрыганова. Она отметила, что расчетная проходимость окна МФЦ - 40 заявителей в день, однако, как показывает практика, число обслуживаемых клиентов может вырасти до 80 человек. По словам замминистра, подмосковные власти региона пока не получали аналогичных заявок об открытии окна МФЦ Москвы в Московской области.
Дрыганова добавила, что чаще всего жители Подмосковья обращаются в МФЦ для того, чтобы зарегистрировать права на земельный участок или поставить его на кадастровый учет, а также получить социальные услуги.