Московская консерватория в 11-й раз "соберет друзей"

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Одиннадцатый Международный музыкальный фестиваль "Собираем друзей" пройдет в Московской государственной консерватории имени Чайковского с 6 по 27 августа. Об этом сообщили в среду в пресс-службе учебного заведения.
Четырнадцать вечеров пройдут в Концертном зале имени Архиповой. Участниками фестиваля станут музыканты из Болгарии, Венгрии, Грузии, Испании, Италии, Китая, России, Турции, Черногории и Японии.
По словам организаторов, многие концерты "задуманы как интернациональные проекты, и эта черта для фестиваля показательна". В программу войдут как шедевры мировой классики (Моцарт, Брамс, Бетховен, Шуман, Чайковский, Григ и другие), так и национальные мелодии.
"В звуковое полотно, пронизанное романтическими идеалами европейской философии, причудливо вплетаются изысканное очарование китайской классической музыки ("Капли белой росы", 9 августа), неповторимое своеобразие венгерской скрипки (17 августа), песни прекрасной Черногории, рожденные ее таинственными пещерами и самой Адриатикой ("Благо Црне Горе", 16 августа), путешествие по "музыкальным страницам" Ближнего и Среднего Востока разных эпох ("От Константинополя до Стамбула", 15 августа), раритетная японская традиция театральной песни дзиута и танца дзиута-маи (19 августа)", - отметили в пресс-службе консерватории.
Гостей фестиваля ждет также знакомство с гастрономическими культурами представленных в программе стран - буфет концертного зала проведет фестиваль "Кухни народов мира".
Международный музыкальный фестиваль "Собираем друзей" ежегодно проходит в стенах Московской консерватории по инициативе Научно-творческого центра "Музыкальные культуры мира". Цель фестиваля - показать, что музыка способна "объединять народы и нации, страны и континенты, людей с разной внешностью, верой, культурой и языком".