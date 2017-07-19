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Московская консерватория в 11-й раз "соберет друзей"

Москва
19 июля, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

В рамках музыкального мероприятия в консерватории также организуют фестиваль "Кухни народов мира".

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Одиннадцатый Международный музыкальный фестиваль "Собираем друзей" пройдет в Московской государственной консерватории имени Чайковского с 6 по 27 августа. Об этом сообщили в среду в пресс-службе учебного заведения.

Четырнадцать вечеров пройдут в Концертном зале имени Архиповой. Участниками фестиваля станут музыканты из Болгарии, Венгрии, Грузии, Испании, Италии, Китая, России, Турции, Черногории и Японии.

По словам организаторов, многие концерты "задуманы как интернациональные проекты, и эта черта для фестиваля показательна". В программу войдут как шедевры мировой классики (Моцарт, Брамс, Бетховен, Шуман, Чайковский, Григ и другие), так и национальные мелодии.

"В звуковое полотно, пронизанное романтическими идеалами европейской философии, причудливо вплетаются изысканное очарование китайской классической музыки ("Капли белой росы", 9 августа), неповторимое своеобразие венгерской скрипки (17 августа), песни прекрасной Черногории, рожденные ее таинственными пещерами и самой Адриатикой ("Благо Црне Горе", 16 августа), путешествие по "музыкальным страницам" Ближнего и Среднего Востока разных эпох ("От Константинополя до Стамбула", 15 августа), раритетная японская традиция театральной песни дзиута и танца дзиута-маи (19 августа)", - отметили в пресс-службе консерватории.

Гостей фестиваля ждет также знакомство с гастрономическими культурами представленных в программе стран - буфет концертного зала проведет фестиваль "Кухни народов мира".

Международный музыкальный фестиваль "Собираем друзей" ежегодно проходит в стенах Московской консерватории по инициативе Научно-творческого центра "Музыкальные культуры мира". Цель фестиваля - показать, что музыка способна "объединять народы и нации, страны и континенты, людей с разной внешностью, верой, культурой и языком".

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