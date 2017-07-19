В Москве пройдет первая выставка, посвященная строительству школ и детских садов

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Союз архитекторов России совместно с Союзом московских архитекторов с 26 по 29 сентября проведет в "Экспоцентре" международную выставку Build School 2017, посвященную вопросам строительства детсадов и школ. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Союза архитекторов России.
"Build School 2017 - это первая и единственная в России выставка, комплексно охватывающая все аспекты проектирования, строительства, модернизации и оборудования детских садов и школ", - сообщили в пресс-службе, добавив, что актуальность проведения выставки объясняется крупномасштабными перспективами по реализации федеральной программы строительства и реконструкции школ в РФ.
В рамках выставки пройдет смотр-конкурс Build School Project, проводимый по двум разделам: постройки и проекты детских садов и школ. В деловой программе выставки примут участие представители профильных министерств и ведомств, делегаты из регионов, строительных и девелоперских компаний, архитектурных бюро, директоров школ. Мировым опытом поделятся компании из Голландии, Финляндии, Израиля, Германии и других стран.
Реализация госпрограммы строительства и реконструкции школ предполагает создание 6,5 млн мест за 10 лет. Общая стоимость работ оценивается в 3 трлн рублей.