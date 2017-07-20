В Московском регионе ожидаются местами небольшой дождь и до 24 градусов тепла

МОСКВА, 20 июля./ТАСС/. Теплая погода с небольшим дождем ожидается в четверг в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет преимущественно солнечно, но местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 21-23 градуса тепла, по области - от 19 до 24 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь, прогремит гроза. В столице столбики термометров покажут 12-14 градусов тепла, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с.

Днем в пятницу будет облачно, пойдет дождь, местами не исключена гроза. В Москве воздух прогреется до 21-23 градусов, по области - до 18-23 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 м/с, при грозе порывы усилятся до 12-17 м/с.