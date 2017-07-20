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Судебные приставы взыскали с москвича алименты трем бывшим женам почти на 500 тыс. рублей

Москва
20 июля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Мужчина отказывался выплачивать долги, объясняя это проблемами с трудоустройством

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Столичные судебные приставы взыскали с жителя Зеленограда алименты почти на 500 тысяч рублей трем его бывшим женам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

"В отделе судебных приставов по Зеленограду были возбуждены три исполнительных производства о взыскании с должника алиментов в размере 1/6 части всех видов заработка. Он был три раза женат и после каждого развода забывал о своих родительских обязанностях. Своим детям мужчина задолжал более 480 тыс. рублей", - сообщили в УФССП.

Как отметили в пресс-службе, мужчина знал о своих долгах по алиментам, однако отказывался выплачивать задолженность, ссылаясь на проблемы с трудоустройством. В этой связи судебные приставы составили в отношении должника два административных протокола по ст. 5.35.1 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Суд назначил мужчине 120 часов обязательных работ по двум исполнительным производствам. В рамках третьего судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении должника в пользовании водительскими правами. После чего мужчина оплатил долги по алиментам.

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