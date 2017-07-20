В первом полугодии 2017 года в Москве произошло более 2,5 тыс. пожаров

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. пожаров произошло в Москве за первые шесть месяцев этого года. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"В первом полугодии силами подразделений московского гарнизона были ликвидированы четыре чрезвычайные ситуации и 2559 пожаров. Кроме того, силы пожарных и спасателей 697 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП, где были спасены 79 человек", - приводят в пресс-службе доклад замначальника ведомства по Государственной противопожарной службе Сергея Желтова.
Московские пожарные нередко выезжают в область на помощь коллегам - 444 раза в этом полугодии.
"На протяжении всего полугодия проводился комплекс организационных мероприятий по пожароопасному периоду, результат которого - ни одного природного пожара на сегодняшний день", - отметили в пресс-службе.