Дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в cтоличном регионе

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Дождь, местами гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в пятницу в московском регионе, сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно с прояснениями. Пройдет дождь, местами прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 21-23, по области - от 18 до 23 градусов. Ветер западной четверти 5-10 м/с, при грозе его порывы усилятся до 12-17 м/ с",- уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью - без осадков. В столице столбики термометров покажут 12-14, в Подмосковье - 9-14 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
Днем в субботу будет тепло и солнечно. В Москве воздух прогреется до 22-24, по области - до 20-25 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с.