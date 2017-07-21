Московский метрополитен увеличил выпуск и число точек продаж проездных "Тройка-Подорожник"

Главный тренер "Реала" Зидан подтвердил, что Криштиану Роналду останется в клубеСпорт 21 июля, 10:46
Промышленные токсины обнаружили в сырахСоциальная ответственность 21 июля, 10:42
Завершился VI Летний кампус Президентской академииНовости партнеров 21 июля, 10:36
Экс-игрок НБА Яо Мин избран главой компании, владеющей Китайской баскетбольной ассоциациейСпорт 21 июля, 10:25
Для тушения природных пожаров на Ямале привлекли вертолетНовости Урала 21 июля, 9:57
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФЭкономика и бизнес 21 июля, 9:36
Прокуратура просит 12 лет заключения для жителя Екатеринбурга, избившего на улице сынаНовости Урала 21 июля, 9:34
Федор Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединкеСпорт 21 июля, 9:04
Bild: футболисты "Шальке" в случае нарушения дисциплины будут работать в клубных магазинахСпорт 21 июля, 8:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Объединенные электронные проездные билеты "Тройка-Подорожник" начали продавать в кассах 13 станций столичного метро. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.
"В качестве точек распространения мы выбрали станции метро, которые находятся вблизи железнодорожных вокзалов и автостанций, а также на пути следования пассажиров в аэропорты", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что в кассы станций метро Москвы и Санкт-Петербурга поступило более 20 тысяч объединенных карт "Тройка-Подорожник", из них 11 тысяч можно приобрести в столичной подземке.
Теперь такие карты можно приобрести не только в кассе станции "Комсомольская", но также на "Курской", "Павелецкой", "Белорусской", "Киевской", "Тушинской", "Сходненской", "Речном вокзале", "Планерной", "Домодедовской", "Красногвардейской", "Юго-Западной", "Саларьево".
Впервые объединенные карты поступили в кассы Московского метрополитена 2 июня 2017 года. На сегодня реализованы около 1300 карт, сообщается на портале.
На картах есть два "Кошелька" для проезда на городском транспорте в Москве и в Санкт-Петербурге. Если пополнение или активация онлайн-оплаты происходят в столичном метро, деньги зачисляются на электронный кошелек "Тройки", если в петербургском - "Подорожника". На карте также можно одновременно хранить билеты на электрички Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Кроме того, с осени на совмещенные карты можно будет записывать билет "Единый", который действует в Москве.