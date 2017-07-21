Московский метрополитен увеличил выпуск и число точек продаж проездных "Тройка-Подорожник"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Объединенные электронные проездные билеты "Тройка-Подорожник" начали продавать в кассах 13 станций столичного метро. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В качестве точек распространения мы выбрали станции метро, которые находятся вблизи железнодорожных вокзалов и автостанций, а также на пути следования пассажиров в аэропорты", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что в кассы станций метро Москвы и Санкт-Петербурга поступило более 20 тысяч объединенных карт "Тройка-Подорожник", из них 11 тысяч можно приобрести в столичной подземке.

Теперь такие карты можно приобрести не только в кассе станции "Комсомольская", но также на "Курской", "Павелецкой", "Белорусской", "Киевской", "Тушинской", "Сходненской", "Речном вокзале", "Планерной", "Домодедовской", "Красногвардейской", "Юго-Западной", "Саларьево".

Впервые объединенные карты поступили в кассы Московского метрополитена 2 июня 2017 года. На сегодня реализованы около 1300 карт, сообщается на портале.

На картах есть два "Кошелька" для проезда на городском транспорте в Москве и в Санкт-Петербурге. Если пополнение или активация онлайн-оплаты происходят в столичном метро, деньги зачисляются на электронный кошелек "Тройки", если в петербургском - "Подорожника". На карте также можно одновременно хранить билеты на электрички Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Кроме того, с осени на совмещенные карты можно будет записывать билет "Единый", который действует в Москве.