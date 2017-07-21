В Москве открылись кампусы волонтеров-реставраторов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Церемония открытия международных кампусов прошла в пятницу в Доме Палибина в Москве. Такие лагеря для волонтеров-реставраторов - удачный пример сотрудничества Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) и французского волонтерского объединения REMPART , заявил заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков.

"Благодаря русско-французскому сотрудничеству можно смело говорить, что сегодня мы переживаем ренессанс общественного движения по защите памятников архитектуры", - сказал Рыжков.

Первые добровольцы из Франции и России объединили усилия на двух объектах: Донском монастыре и типовом доме 1818 года, принадлежавшему коллежскому советнику Г. А. Палибину.

До 28 июля четыре французских волонтера совместно с российскими активистами будут проводить расчистку и приводить в порядок фасад Дома Палибина, работать с гипсовой лепниной, металлическими деталями и конструкциями крыльца.

Еще пятеро иностранных добровольцев до конца июля будут расчищать стены двух башен Донского монастыря.

Волонтеры

Франсуа Пьер-Мелон - поклонник русской культуры. Он всегда мечтал побывать в Москве. "Шесть месяцев назад увидел предложение отправиться на реставрационные работы в Москву. Принял решение ехать, не раздумывая", - объяснил французский волонтер.

Рыжков считает, что российским гражданам можно поучиться у французских добровольцев.

"Для нас этот лагерь - большой успех. Важно привнести на российскую почву европейское понимание отношения общества к сохранению архитектурного наследия. Труд волонтеров направлен на воспитание гражданской позиции человека, развивая его духовное сознание. Хотелось бы привить эту культуру в России", - отметил Рыжков.

"Я надеюсь, что опыт совместного сотрудничества станет гигантским шагом вперед для нашего волонтерского движения", - сказал заместитель министра.

Присоединиться к волонтерам могут все желающие. Реставрационные работы в Даниловском монастыре и в Доме Палибина согласованы с Мосгорнаследием и проводятся под наблюдением специалистов.

Сохранение наследия

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) - всероссийская общественная организация, уставными задачами которой являются осуществление функции общественного органа охраны наследия и профессиональное содействие государству в деле охраны, сохранения, современного использования и популяризации объектов культурного наследия. ВООПИК работает в тесном контакте с федеральными органами власти, государственными органами охраны памятников в регионах, Общественной палатой России, Союзом архитекторов России и другими творческими союзами и общественными объединениями.

Union REMPART (Rhabilitation et Entretien des Monuments et du Patrimoine ARTistique) - французское общество, чья деятельность направлена на восстановление и сохранение памятников и художественного наследия. Объединение REMPART создано в 1966 году и объединяет на данный момент 170 некоммерческих местных и региональных организаций. Руководствуясь девизом "Миссия - наследие", REMPART придает особое значение вовлеченности и вкладу тысяч добровольцев в дело сохранения значимых объектов.