Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ливня

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен работает в усиленном режиме из-за ливня в столице, движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме. Об этом столичная подземка сообщает в официальном Telegram.
"Московское метро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно", - говорится в сообщении.
Ранее в Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что неблагоприятная погода - грозовые дожди и сильный ветер до 17 м/с - сохранятся в Москве до вечера пятницы.