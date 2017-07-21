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Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ливня

Москва
21 июля, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Движение по всем линиям ведется в штатном режиме

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен работает в усиленном режиме из-за ливня в столице, движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме. Об этом столичная подземка сообщает в официальном Telegram.

"Московское метро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно", - говорится в сообщении.

Ранее в Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что неблагоприятная погода - грозовые дожди и сильный ветер до 17 м/с - сохранятся в Москве до вечера пятницы.

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