Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новая маршрутная сеть городского транспорта начнет действовать 22 июля в Строгине

Москва
21 июля, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Трассы шести автобусных маршрутов будут изменены, на девяти маршрутах сократят интервалы движения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Новая маршрутная сеть городского транспорта начнет действовать 22 июля в московском районе Строгино. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУП "Мосгортранс".

"Ежедневно маршрутами Мосгортранса в районе Строгино пользуются более 100 тысяч человек. Новая маршрутная сеть учитывает график движения и популярность этого вида транспорта. Таким образом, количество автобусных маршрутов, проходящих вдоль трамвайных путей, сократится. Вместе с этим сохранятся все основные транспортные связи и добавятся новые", - сказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Отмечается, что для удобства пассажиров будут изменены трассы шести автобусных маршрутов, на девяти сократятся интервалы движения. Новая маршрутная сеть позволит обеспечить жителей района Строгино беспересадочной связью с соседними районами, станциями метро, торговыми центрами и социальными учреждениями.

Жители района могут ознакомиться с подробной информацией о новой маршрутной сети на остановках наземного транспорта, а также на сайте Мосгортранса. Кроме того, пассажиры смогут получить консультацию у специалистов предприятия на крупных остановочных пунктах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
2
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
3
Ростуризм фиксирует многочисленные обращения от желающих отказаться от туров в Грецию
4
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ливня
5
Госдума приняла закон о "лесной амнистии"
6
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
7
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама