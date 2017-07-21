Новая маршрутная сеть городского транспорта начнет действовать 22 июля в Строгине

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Новая маршрутная сеть городского транспорта начнет действовать 22 июля в московском районе Строгино. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУП "Мосгортранс".

"Ежедневно маршрутами Мосгортранса в районе Строгино пользуются более 100 тысяч человек. Новая маршрутная сеть учитывает график движения и популярность этого вида транспорта. Таким образом, количество автобусных маршрутов, проходящих вдоль трамвайных путей, сократится. Вместе с этим сохранятся все основные транспортные связи и добавятся новые", - сказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Отмечается, что для удобства пассажиров будут изменены трассы шести автобусных маршрутов, на девяти сократятся интервалы движения. Новая маршрутная сеть позволит обеспечить жителей района Строгино беспересадочной связью с соседними районами, станциями метро, торговыми центрами и социальными учреждениями.

Жители района могут ознакомиться с подробной информацией о новой маршрутной сети на остановках наземного транспорта, а также на сайте Мосгортранса. Кроме того, пассажиры смогут получить консультацию у специалистов предприятия на крупных остановочных пунктах.