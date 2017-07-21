Московских водителей попросили отказаться от поездок на автомобиле из-за ухудшения погоды

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московские власти попросили водителей отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться общественным транспортом из-за ухудшения погоды в столице. Об этом в пятницу сообщили в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.
Отмечается, что плохая погода сохранится в столичном регионе до вечера. Так, по данным МЧС, местами ожидается сильный дождь, гроза, а также ветер с порывами до 12-17 м/с.
"Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. В случае необходимости использования личных транспортных средств просим автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров", - говорится в сообщении. В Транспортном комплексе добавили, что в связи с ухудшением погодных условий возрастает вероятность падения деревьев, повреждения линий электропередач и широкоформатных рекламных конструкций.
Центр организации дорожного движения правительства Москвы оценивает загруженность дорог в пять баллов. Больше всего пробок сейчас наблюдается при движении в сторону центра на Щелковском шоссе, МКАД "стоит" на юге по внутренней стороне, а также на юго-западе по внешней.
Уточняется, что столичный транспорт готов к работе в сложных погодных условиях. "Серьезных нарушений в работе ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", связанных с ухудшением погоды, на данный момент не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Ранее московский метрополитен сообщил, что работает в усиленном режиме из-за сильного ливня в столице.