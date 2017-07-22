Солнечно и до 25 градусов тепла будет в столичном регионе

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в Москве солнечную, теплую и комфортную погоду.
"Будет солнечно, кратковременный дождь возможен лишь местами на юге Подмосковья. Температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса, по области - от 20 до 25 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Предстоящей ночью в Москве будет без осадков, по области местами не исключен кратковременный дождь. В столице столбики термометров покажут 12-14 градусов, по области - от 9 до 14 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Днем в воскресенье характер погоды не изменится - будет солнечно и тепло. В Москве воздух прогреется до 22-24 градусов, по области - до 20-25 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.