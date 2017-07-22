В Москве 23 июля ограничат движение транспорта из-за шествия "За свободный интернет"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено в воскресенье в связи с проведением согласованного властями шествия "За свободный интернет".

"В связи с проведением в городе массовых мероприятий будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного, с 11:00 до 16:00 23 июля по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, а также по проспекту Академика Сахарова от Тургеневской площади до улиц Садовая-Спасская и Большая Лубянка", - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД РФ по Москве.

"Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что власти Москвы согласовали шествие "За свободный интернет", которое пройдет 23 июля в центре столицы. На сайте учредителей мероприятия появилась информация, что шествие пройдет с 14:00 до 16:00 от д. 12 на Страстном бульваре по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров до проспекта Сахарова, д. 12. Предполагаемое число участников - 10 тыс. человек.

Организаторами шествия выступили Партия народной свободы (ПАРНАС), партии "Демократический выбор" и "5 декабря", "Пиратская партия России", "Гражданская инициатива", "Либертарианская партия" и общественная организация "Роскомсвобода". Участники акции потребуют от властей отмены цензуры в интернете, реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях.