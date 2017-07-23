Теплое и солнечное воскресенье ждет москвичей

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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Теплая, преимущественно солнечная погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Будет преимущественно солнечно, по области местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 22-24, по области - от 20 до 25 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северо- западный, 5-10 метров в секунду.
Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут плюс 11-13 градусов, в Подмосковье - от плюс 8 до 13 градусов. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.
Днем в понедельник будет солнечно и сухо. В Москве воздух прогреется до 23-25 градусов, по области - до 20-25 градусов. Ветер западный, до 3-8 метров в секунду.