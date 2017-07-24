Пожарные спасли пять человек при тушении возгорания в пятиэтажке на юге Москвы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пожар возник в квартире одного из домов на юге Москвы, спасены пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар возник в жилом доме на ул. Севанская, дом 54, корпус 1", - сказали в ведомстве. На третьем этаже в трехкомнатной квартире горела мебель и вещи на общей площади 45 квадратных метров.

Огонь перекинулся на балкон четвертого этажа. Пожарные спасли пять человек и передали их врачам скорой помощи.

Возгорание потушено, причины происшествия устанавливаются.