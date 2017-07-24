Полиция проверяет видео со стрельбой из автомобиля в Зеленограде

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские проводят проверку по размещенному в СМИ видео со стрельбой в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Полиция проводит проверку по факту размещенной в СМИ видеозаписи, на которой неизвестные, предположительно, производят выстрелы из транспортного средства. Видеозапись изучается", - сказал собеседник агентства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в интернете появилось видео с иномаркой, из открытого окна которой неизвестные молодые люди стреляют в воздух.