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Полиция проверяет видео со стрельбой из автомобиля в Зеленограде

Москва
24 июля, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Правоохранители изучают видео, где неизвестные, предположительно, открыли стрельбу из иномарки

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские проводят проверку по размещенному в СМИ видео со стрельбой в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Полиция проводит проверку по факту размещенной в СМИ видеозаписи, на которой неизвестные, предположительно, производят выстрелы из транспортного средства. Видеозапись изучается", - сказал собеседник агентства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в интернете появилось видео с иномаркой, из открытого окна которой неизвестные молодые люди стреляют в воздух.

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