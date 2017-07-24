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Деньги пайщикам объекта СУ-155 в столичной Щербинке будут возвращены до конца 2018 года

Москва
24 июля, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

В настоящее время не все пайщики получили определения Арбитражного суда, подтверждающие размер выплат

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Возврат вложенных средств гражданам, заключившим договоры на покупку квартир в жилом доме СУ-155 в Щербинке (Новая Москва) может продлиться до конца декабря 2018 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Работа по заключению договоров уступки прав требований по договорам паенакопления с гражданами началась 10 июля. Их подписание позволит банку выплатить гражданам денежные средства. Роскапитал определил дату окончания выплат в декабре 2018 года с учетом того, что не у всех пайщиков еще есть определения Арбитражного суда, подтверждающие размер выплат", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя Москомстройинвеста Екатерины Храмовой.

Отмечается, что, по данным Роскапитала, 226 пайщиков из 265 были проинформированы о порядке возврата денег. Пайщики предоставили 74 комплекта документов, из них 67 полных. Подготовлено 25 договоров уступки прав требований по договорам паенакопления, из них 20 передано сторонам на согласование и подписание. "Два договора подписано всеми сторонами, и по ним двум пайщикам 19 июля выплачены денежные средства", - сказал представитель Роскапитала.

Также имеется предварительное согласие Пенсионного фонда РФ на возврат средств, оплаченных с помощью материнского капитала. "Сейчас мы ждем официальное подтверждение такой возможности", - добавил представитель банка.

ГК "СУ-155" через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация не действовала или отсутствовала. Пострадавшими по объектам СУ-155 в столице числятся более 1,6 тыс. пайщиков.

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