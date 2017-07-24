В Москве начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона 799

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новые государственные регистрационные номера для автомобилей с кодом 799 появились в Москве. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, номера с кодом 777 практически израсходованы.
"Все регистрационные подразделения Госавтоинспекции оснащены необходимым количеством государственных регистрационных знаков с новым кодом региона 799, они приступили к их выдаче. Решение об изготовлении данной спецпродукции принято управлением ГИБДД Москвы в связи с окончанием возможных цифровых и буквенных комбинаций для использования при изготовлении государственных регистрационных знаков с кодом 777", - говорится в сообщении.
В ГИБДД отметили, что в некоторых столичных подразделениях ведомства возможна выдача регистрационных знаков с кодом 777 до полного их расходования.