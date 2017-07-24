Движение электричек двух направлений МЖД задержано

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Движение электрички Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задержано на 25 минут. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) на своей странице "ВКонтакте".

"Савеловское направление. Задержан поезд 6261 (Лобня - Одинцово) на 25 минут", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что причиной задержки является "травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути".

На странице в соцсети также сообщается, что "задержан поезд 6809 (Апрелевка - Детково) на 59 минут". Предварительная причина: отказ технических средств.