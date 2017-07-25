СК помог в этом году взыскать в Москве налогов в бюджет на 6 млрд рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Столичные следователи СК в этом году взыскали ущерб от неуплаты налогов в Москве на 6 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александр Дрыманов.

"Всего в первом полугодии 2017 года по материалам и уголовным делам о налоговых преступлениях в бюджетную систему РФ возмещено более 6 млрд рублей", - сказал он. Кроме того, наложен арест на имущество на 318 млн рублей.

По словам главы ГСУ, у следователей налажено тесное взаимодействие с налоговыми органами и полицией. "Надо отметить, что причиняемый налоговыми преступлениями ущерб сегодня превышает тот, что наносят все иные экономические преступления вместе взятые", - отметил Дрыманов. В структуре налоговых преступлений преобладает уклонение от уплаты налогов с организации (ст. 199 УК РФ), реже встречается неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).

16 июня столичное ГСУ СК РФ подписало соглашение о взаимодействии с управлением Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве. "Нам удалось добиться совместных скоординированных действий, которые позволили в кратчайшие сроки возбудить уголовные дела, провести следственные действия, получить доказательственную базу по уголовным делам, в дальнейшем использовавшаяся налоговыми органами при вынесении решений о привлечении юридических лиц к налоговой ответственности, а также при обжаловании данных решений в арбитражные суды", - сообщил Дрыманов. В этом году выросло число сообщений о налоговых преступлениях - 437 (в первом полугодии 2016 года - 366) и число возбужденных уголовных дел - 154 (в первом полугодии 2016 года - 139).

"В производстве следователей находилось 315 уголовных дел о налоговых преступлениях (за такой же период прошлого года - 278). Несмотря на сложность расследования из-за проведения судебных экспертиз, необходимости допроса значительного количества свидетелей, из-за давности событий, а также специфики сферы деятельности, в которой совершены преступления, в суд направлено 59 уголовных дел (за аналогичный период прошлого года - 39)", - подчеркнул руководитель ГСУ.

При этом большая часть ущерба была возмещена добровольно после разъяснения положений ст. 28.1 УПК РФ, предусматривающей прекращение уголовного преследования при полном возмещении ущерба. При этом прекращено 27 уголовных дел. Так, было прекращено уголовное дело в отношении учредителя, гендиректора и главного бухгалтера ЗАО "Группа Квадро Телеком", которые обвинялись в неуплате с 2011 года по 2013 год налогов на прибыль и на добавленную стоимость на 503 млн рублей. В ходе следствия они полностью погасили задолженность перед бюджетом (с учетом штрафных санкций) на 803 млн рублей.