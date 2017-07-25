Жители Москвы с начала года подарили около 700 гаджетов в рамках акции "Доброе дело"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Москвичи передали в дар неимущим гражданам около 700 электронных устройств за первое полугодие 2017 года. Новыми хозяевами компьютеров, смартфонов, телевизоров и фотоаппаратов стали многодетные семьи, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Москвичи и коммерческие компании дарят не только компьютеры целиком, но и комплектующие для них. То есть мониторы, блоки питания, материнские платы, системные блоки и другое. Из железа волонтеры проекта собирают готовые устройства и устанавливают необходимое программное обеспечение", - приводит портал мэрии слова руководителя проекта "Доброе дело" департамента информационных технологий Москвы Алексея Галюжина.

С момента старта благотворительной акции "Доброе дело" в 2014 году горожане и коммерческие компании передали около 2 тысяч устройств - от телефонов до персональных компьютеров. Проект организовали департаменты информационных технологий и труда и социальной защиты населения.

В павильоне № 461 "Умный город" на ВДНХ открыт пункт приема электронных устройств. Также передать гаджет можно в одну из 20 библиотек Южного округа или в территориальные центры социального обслуживания. Еще один способ - оформить заявку на сайте проекта, в назначенное время курьер заберет устройство и привезет его в пункт приема. Выбрать получателя можно самостоятельно на странице "Доброго дела" или доверить это организаторам.