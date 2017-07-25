Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реставрационные работы в "Доме писателя" в Москве начнутся в течение недели

Москва
25 июля, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Здание в Плотниковом переулке является объектом культурного наследия регионального значения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Департамент культурного наследия города Москвы намерен в течение текущей недели установить строительные леса для реставрации "Дома писателя" (доходный дом Германа Бройдо - прим. ТАСС), с фасада которого в понедельник обрушился барельеф Николая Гоголя, а само здание находится в неудовлетворительном состоянии. Как сообщил журналистам во вторник руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, все необходимые реставрационные работы планируется завершить в марте следующего года.

"В течение недели департамент выставит леса на этом объекте, проведет первоочередные противоаварийные работы, а дальше проведет реставрационные работы с полным окончанием работ в марте 2018 года", - сказал Емельянов, отвечая на вопрос ТАСС о реставрационных работах сооружения.

По его словам, здание "Дома писателя", который располагается по адресу: Плотников переулок, 4, является объектом культурного наследия регионального значения, следовательно, по закону собственник объекта несет бремя его содержания.

"Мы неоднократно обращались в ТСЖ с тем, что необходимо проводить реставрационные работы по фасаду объекта, что барельеф и фасады находятся в неудовлетворительном состоянии. К сожалению, эти работы не были проведены", - добавил он. Емельянов подчеркнул, что все необходимые работы будут проводиться специализированными реставраторами.

Ранее на странице в Facebook общественного движения "Архнадзор" сообщалось, что барельеф с изображением писателя Николая Гоголя отвалился с фасада "Дома писателя" в Москве. Обломки барельефа собрали и забрали на временное хранение местные жители.

"Дом писателя" был построен в 1907 году по проекту архитектора Николая Жерихова. Отличительной особенностью сооружения являются лепные ризы с изображением русских писателей, таких как Гоголь, Пушкин, Толстой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
2
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
3
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
4
Минтранс предложил исключить из бесплатной ручной клади одежду, ноутбуки и телефоны
5
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Ли Джэ Чхуль: Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к российскому рынку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама