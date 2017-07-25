Реставрационные работы в "Доме писателя" в Москве начнутся в течение недели

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Департамент культурного наследия города Москвы намерен в течение текущей недели установить строительные леса для реставрации "Дома писателя" (доходный дом Германа Бройдо - прим. ТАСС), с фасада которого в понедельник обрушился барельеф Николая Гоголя, а само здание находится в неудовлетворительном состоянии. Как сообщил журналистам во вторник руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, все необходимые реставрационные работы планируется завершить в марте следующего года.

"В течение недели департамент выставит леса на этом объекте, проведет первоочередные противоаварийные работы, а дальше проведет реставрационные работы с полным окончанием работ в марте 2018 года", - сказал Емельянов, отвечая на вопрос ТАСС о реставрационных работах сооружения.

По его словам, здание "Дома писателя", который располагается по адресу: Плотников переулок, 4, является объектом культурного наследия регионального значения, следовательно, по закону собственник объекта несет бремя его содержания.

"Мы неоднократно обращались в ТСЖ с тем, что необходимо проводить реставрационные работы по фасаду объекта, что барельеф и фасады находятся в неудовлетворительном состоянии. К сожалению, эти работы не были проведены", - добавил он. Емельянов подчеркнул, что все необходимые работы будут проводиться специализированными реставраторами.

Ранее на странице в Facebook общественного движения "Архнадзор" сообщалось, что барельеф с изображением писателя Николая Гоголя отвалился с фасада "Дома писателя" в Москве. Обломки барельефа собрали и забрали на временное хранение местные жители.

"Дом писателя" был построен в 1907 году по проекту архитектора Николая Жерихова. Отличительной особенностью сооружения являются лепные ризы с изображением русских писателей, таких как Гоголь, Пушкин, Толстой.