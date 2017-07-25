Платные парковки появились еще на двух улицах Москвы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Улицу Анненскую и Проектируемый проезд № 1135 на северо-востоке Москвы включили в зону платной парковки по решению муниципальных депутатов. Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта.

"С 25 июля 2017 года по решению муниципальных депутатов в зону платных парковок включены две улицы в районе Марьина Роща в Северо-Восточном округе: Анненская и Проектируемый проезд № 1135. Соответствующий приказ подписан в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "жители улицы Анненская и Проектируемого проезда № 1135 уже сейчас могут оформлять резидентное разрешение и парковаться в своем районе на льготных условиях". Сделать это можно в любом центре предоставления госуслуг "Мои документы" либо на портале mos.ru в разделе "Услуги и сервисы". Резидентное разрешение дает возможность бесплатной парковки в своем районе проживания с 20:00 до 08:00 мск, а при внесении годовой резидентной платы в размере 3 тыс. рублей - круглосуточно.

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тыс. улиц, обустроено 71,8 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 руб. за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 руб. на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года.