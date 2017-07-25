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Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ отреставрируют к летнему сезону 2018 года

Москва
25 июля, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Фонтан не включали более 30 лет

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены провести полную реставрацию объекта культурного наследия - одного из главных фонтанов ВДНХ "Золотой колос" - к началу следующего сезона. Фонтан находился в тяжелом техническом состоянии и не работал более 30 лет. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, реставраторы приступают к работам по знаменитым фонтанам ВДНХ, в первую очередь, по фонтану "Золотой колос", который находится в самом тяжелом техническом состоянии и не включался более 30 лет.

"В настоящее время фонтан находится в реставрационных мастерских. Планируется, что реставрация будет завершена к следующему сезону 2018 года", - сказал Емельянов.

Проект реставрации Департамент культурного наследия города Москвы согласовал еще в апреле текущего года. "И уже и по проекту, и по техническому состоянию было ясно, что работы по реставрации этого фонтана возможны только в условиях мастерской: полностью изношен каркас, все инженерные коммуникации, сохранность смальты порядка 40%. Именно поэтому на прошлой неделе был демонтаж фонтана. Фонтан разделен на 110 фрагментов, каждый из которых пронумерован", - сказал Емельянов.

Он подчеркнул, что все работы по фонтану "Золотой колос" будут исключительно реставрационные. "Никаких сюрпризов в виде новых цветов, новых форм и тому подобного, разумеется, не возможно. Работают опытнейшие реставраторы", - сказал он.

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