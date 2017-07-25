Реставрация входной арки ВДНХ и павильона "Украина" завершится к лету 2018 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены к началу следующего летнего сезона полностью провести реставрационные работы главного входа ВДНХ и одного из знаменитых павильонов выставки - "Украина". Все внешние реставрационные работы по этим объектам могут завершиться уже к началу 2018 года. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, на ВДНХ начинаются реставрационные работы по главному центральному входу, в разгаре исследовательские работы по центральному, главному павильону, также идут работы на павильоне "Украина", уже завершены - на арке северного входа.

"Планируем, что внешние работы: и по главному входу ВДНХ, и по павильону "Украина" будут завершены в начале следующего года. Мы планируем, что к началу летнего сезона 2018 года и главный вход, и павильон "Украина" будут отреставрированы полностью: и внутри, и снаружи", - сказал Емельянов, отвечая на вопрос ТАСС о сроках реставрации главных объектов выставки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на ВДНХ началась научная реставрация объектов ВДНХ и капитальный ремонт инженерных коммуникаций. Кроме того, на главной выставке страны развернулось большое количество крупных строек: строительство крупного ландшафтного парка, детского парка развлечений, города ремесел.