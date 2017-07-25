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Абоненты "Мегафона" временно не могут оплатить по СМС парковку в Москве

Москва
25 июля, 14:27 UTC+3

Оплата возможна на сайте Московского паркинга или через приложение "Парковки Москвы"

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Оплата парковки в Москве временно недоступна с помощью СМС абонентам мобильного оператора "Мегафон". Об этом сообщается во вторник на сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"С 10:00 утра 25 июля 2017 временно недоступна оплата парковки через СМС-сообщения мобильного оператора "Мегафон". О восстановлении возможности СМС-оплаты для абонентов "Мегафона" будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что оплатить парковку можно через мобильное приложение "Парковки Москвы", паркоматы, личный кабинет на сайте Московского паркинга. 

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