Ремонтные работы начались на одной из платформ станции "Пионерская" московского метро

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Работы по реконструкции на одной из платформ станции "Пионерская" Филевской линии московского метро начались во вторник и продлятся до 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

"В рамках масштабных ремонтных работ, проводимых на станциях и сопутствующей инфраструктуре Филевской линии, с 25 июля на платформе станции "Пионерская" со стороны последнего вагона по направлению в центр начались ремонтные работы. В связи с этим на станции "Кунцевская" не будет производиться посадка пассажиров в последние два вагона поездов, следующих в центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для информирования москвичей и гостей столицы об изменениях на станции "Кунцевская" размещены специальные плакаты, а также организовано дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров.

По данным департамента, завершить основные строительно-монтажные работы на платформе станции "Пионерская" планируется 30 августа 2017 года.

Филевская линия - одна из старейших в Московском метрополитене, она функционирует с 1958 года. Реконструкция ее наземного участка от станции "Студенческая" до станции "Кунцевская" обусловлена естественным износом инфраструктуры линии.

Почти за 60 лет эксплуатации все конструктивные элементы и инженерные системы станций износились более чем на 70%. Ремонт проводится в строгом соответствии с планом, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным, и должен быть закончен в середине 2018 года.