Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд: московские судьи стали чаще отказывать в аресте задержанного

Москва
25 июля, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

За шесть месяцев 2017 года количество ходатайств о продлении срока содержания обвиняемых под стражей увеличилось на 23%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Московские суды стали чаще отказывать в ходатайствах следствия о заключении задержанных под стражу и избирать им альтернативную меру пресечения. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова после итогового совещания столичных судей по результатам работы в первом полугодии.

"В первом полугодии 2017 года судьи районных судов отказали в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 9% случаев. Вместе с тем, с начала года на 7,7 % уменьшилось и количество соответствующих ходатайств. В частности, в первом полугодии 2016 года судами было рассмотрено 6622 ходатайств, из них удовлетворено 6102, а за указанный период текущего года рассмотрено 6117 ходатайств, удовлетворено из них 5547", - сказала Солопова.

Пресс-секретарь также уточнила, что за шесть месяцев 2017 года столичными судьями было рассмотрено 901 ходатайство о продлении срока содержания обвиняемых под стражей, что на 23 % больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда было рассмотрено 693 подобных ходатайства.

Открывая итоговое совещание, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова отметила улучшение качества работы столичных судий, сокращение сроков рассмотрения дел, а также эффективность усовершенствования судопроизводства, рассказала Солопова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
1
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские возбудили дело после ДТП на Волоколамском шоссе в Москве
2
Гутенев: ситуация с Siemens подрывает доверие к европейскому бизнесу
3
Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 года
4
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
5
Источник: Берлин готовит общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
6
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
7
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама