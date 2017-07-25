Мосгорсуд: московские судьи стали чаще отказывать в аресте задержанного

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Московские суды стали чаще отказывать в ходатайствах следствия о заключении задержанных под стражу и избирать им альтернативную меру пресечения. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова после итогового совещания столичных судей по результатам работы в первом полугодии.

"В первом полугодии 2017 года судьи районных судов отказали в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 9% случаев. Вместе с тем, с начала года на 7,7 % уменьшилось и количество соответствующих ходатайств. В частности, в первом полугодии 2016 года судами было рассмотрено 6622 ходатайств, из них удовлетворено 6102, а за указанный период текущего года рассмотрено 6117 ходатайств, удовлетворено из них 5547", - сказала Солопова.

Пресс-секретарь также уточнила, что за шесть месяцев 2017 года столичными судьями было рассмотрено 901 ходатайство о продлении срока содержания обвиняемых под стражей, что на 23 % больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда было рассмотрено 693 подобных ходатайства.

Открывая итоговое совещание, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова отметила улучшение качества работы столичных судий, сокращение сроков рассмотрения дел, а также эффективность усовершенствования судопроизводства, рассказала Солопова.